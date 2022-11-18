Дзержинцы собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО

Готова к отправке очередная партия гуманитарной помощи от дзержинцев для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, и жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей, где действует военное положение.

В сборе помощи участвуют промышленные предприятия и общественные объединения, депутаты городской Думы, сотрудники муниципальных предприятий. На этой неделе к работе подключились школы города, центр патриотического воспитания «Отечество» и др. Также на этой неделе свой вклад в общее дело внесла национально-культурная автономия татар г. Дзержинска. В числе прочего они передали бойцам собственноручно связанные носки.

В качестве координатора работы по сбору гуманитарной помощи в Дзержинске выступает Ольга Зенкович – мама прапорщика Александра Зенковича, участника специальной военной операции на территории Украины, награжденного орденом Мужества.

«Основной упор по-прежнему делаем на теплые вещи, так как наступает холодное время года. Также в этот раз собрали большую партию медикаментов на случай простудных заболеваний, вирусных инфекций. Сформировалась уже определенная группа коллективов, просто неравнодушных людей, которые приносят гуманитарную помощь постоянно. Но к ним все время добавляются новые – предприятия, государственные и муниципальные организации. Это очень важно! Ручеек добра, который идет от нашего города в зону проведения специальной военной операции, не пересыхает, а, наоборот, набирает силу. Бойцам очень важна поддержка!» – говорит Ольга Зенкович.

Очередная партия вещей, собранных для отправки в зону СВО, отправится уже завтра. Было также принято решение дополнительно отправить посылку в Воронежскую область, где сейчас находятся мобилизованные дзержинцы.

«Мы не делим тех, кому помогаем, на своих и чужих. Все, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, для нас свои. Так же как и люди, которые остались в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях, – говорит волонтер, организатор акции «Своих не бросаем» в Дзержинске Евгения Колеганова. – Поэтому каждый, кто приносит свои посылки, может быть уверен – помощь получат именно те люди, которые в ней нуждаются. Я уверена, что наших дзержинских бойцов поддерживают и другие регионы, как и мы поддерживаем всех».

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков вернулся из Белгородской области, где вручал военнослужащим награды и медали Минобороны РФ. «Ребята там на переднем крае обороны, все бойцы опытные, герои. Почти все были в масках, но это даже хорошо. Так яснее видишь глаза людей, которые, возможно, через несколько часов пойдут на передовую защищать мирных жителей и границы нашей Родины. Хорошие глаза у них, честные. Горжусь тем, что бойцы сами попросили меня приехать и вручить награды», – написал он в своих социальных сетях.

Добавим, что семьи военнослужащих тоже не остаются без внимания. Буквально на днях депутат городской Думы Кирилл Семенец помог обеспечить дровами на зиму семью, проживающую в одном из поселков г.о.г. Дзержинск.

По информации Ресурсного центра развития добровольчества в городе Дзержинске, на сегодняшний день по-прежнему необходимы продукты, средства гигиены и первой необходимости, предметы нательного белья (новые), термобелье, носки и другие тёплые вещи, базовые медикаменты, а также батарейки, налобные фонари, туристические плитки, газовые баллоны и аккумуляторы.

Пункты сбора гуманитарной помощи в Дзержинске:

- гаражный бокс № 11 на территории двора администрации города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны пр-та Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00, тел. 8 (8313) 32-05-87);

- АНО «Ветераны боевых действий», ул. Клюквина, 11а (будни с 10:00 до 16:00, 8 (8313) 25-02-26);

- охранная организация «Кольчуга», ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00, 8 (8313) 28-02-18, 8 (951) 907-48-20);

- пр-кт Ленина, 77 (приём по предварительному звонку по тел. 8 (910) 136-53-60).