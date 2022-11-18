В Нижнем Новгороде решено создать отраслевую рабочую группу по направлению «Городское хозяйство»

Создание отраслевой рабочей группы по направлению «Городское хозяйство» инициировано АО «Нижегородский водоканал» совместно с другими участниками Центра цифровой трансформации городского хозяйства Нижнего Новгорода*.

Рабочая группа будет проводить экспертизу единых образовательных программ профильных для сферы ЖКХ средних специальных и высших учебных заведений, программ дополнительного образования для сотрудников ресурсоснабжающих организаций, а также разрабатываемых IТ-решений для предприятий отрасли.

«Проект задуман АО «Нижегородский водоканал» совместно с АО «Теплоэнерго» как региональный аналог федерального проекта по цифровизации коммунального хозяйства. – Рассказывает Александр Михайлович Ермольчев, директор департамента информационных технологий АО «Нижегородский водоканал» и руководитель Центра цифровой трансформации городского хозяйства Нижнего Новгорода. – В наших планах переподготовка кадров предприятий городского хозяйства – повышение компетенций работников в области цифровой грамотности и информационных технологий, а также разработка совместно с IТ-компаниями региона цифровых решений, которые могут быть применены на предприятиях коммунального хозяйства региона и области. Впереди много работы, поэтому мы надеемся на поддержку наших коллег из коммунального сектора и IT-компаний».

В составе рабочей группы будут представители государственного сектора, бизнеса, ведущих вузов, IT-компаний, а также ряд отраслевых экспертов Нижнего Новгорода. Свое согласие на участие в группе уже подтвердили министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области - О.В. Петрова, министр информационных технологий и связи Нижегородской области - А.А. Синелобов, ректор ННГАСУ - Д.Л. Щеголев. Возглавит рабочую группу заместитель председателя правительства Нижегородской области В.А. Горев.

*Центр цифровой трансформации Нижнего Новгорода был создан в рамках подписанного 18.04.2022 соглашения о сотрудничестве между АО «Нижегородский водоканал», АО «Теплоэнерго», ННГАСУ, министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерством информационных технологий и связи Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода. Основными задачами центра являются: разработка цифровых продуктов для предприятий коммунального городского хозяйства региона и их внедрение в ежедневную хозяйственную деятельность данных предприятий.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»