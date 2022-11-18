Молодые госслужащие презентовали свои проекты на форуме «Госстарт» в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

17 ноября в Нижнем Новгороде прошел форум молодых государственных и муниципальных служащих «Госстарт». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

500 участников из 42 регионов России презентовали свои трёхдневные проекты первому замруководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Всего на форуме были представлены четыре номинации: «Развитие и карьера», «Сообщество», «Клиентоцентричность» и «Имидж госслужащего».

Участники «Госстарта» разработали программы для развития молодежи в органах власти. Это должно повысить престиж госслужбы и заинтересовать талантливую молодежь работой в органах власти.

В последний день форума участники разбирали семь предложений, которые и лягут в основу будущей программы развития. Прозвучали такие темы, как создание единой системы наставничества, формирование позитивного социального образа современного госслужащего, создание благоприятного климата в коллективах государственных и муниципальных служащих и многое другое.

По словам руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой, в работе госслужащего за огромным количеством документов, которые подписываются ежедневно, важно видеть реальных людей, их потребности и нужды.

- В этом смысле прекрасным примером выступает волонтерство, позволяющее проявить эмпатию в коммуникации с людьми, для которых мы работаем, — отметила Ксения Разуваева.