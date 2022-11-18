Отопление, свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 18 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопление, свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 18 ноября. Отключения запланированы в Советском, Приокском и Московском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Московском районе без света останутся дома №14 и 16 по улице Давыдова и дом №34 по улице Рябцева. Подача электричества возобновится в 13.00.

В Советском районе на улице Норвежкой, 6/3 временно отключат отопление. Тепла не будет до 15 часов.

В Приокском районе с 9 до 15 часов не будет горячей воды по адресу микрорайон Щербинки-1,18 б,20.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ.