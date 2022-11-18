Грудной ребенок пострадал при пожаре на улице Горького в Нижнем Новгороде

Очаг возгорания находился на кухне. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Во время пожара на улице Горького в Нижнем Новгороде пострадали 11-месячный малыш и двухгодовалый ребенок, медицинская помощь потребовалась еще трем жильцам квартиры. О состоянии пострадавших рассказал министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

Напомним, пожар в одной из квартир дома №154 по улице Горького вспыхнул около половины шестого вечера 17 ноября. К счастью, огонь быстро потушили, площадь пожара составила 4 квадратных метра. Очаг возгорания находился на кухне в районе плиты. Что именно стало причиной происшествия, не уточняется.

В результате пострадали пять человек. 19-летний юноша с отравлением продуктами горения средней степени тяжести был доставлен в городскую больницу №33. Еще четыре человека – две женщины и двое детей – получили легкое отравление продуктами горения. Им была оказана помощь на месте, от госпитализации они отказались.