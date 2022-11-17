Нижний Новгород встал в девятибалльных пробках вечером 17 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня вечером нижегородские автомобилисты встали в девятибалльных пробках, именно так описывает ситуацию на дорогах сервис «Яндекс.Пробки».

Сегодня в Нижнем Новгороде практически весь день шел снег, дороги успело замести. Но самое трудное было впереди. Дорожная пробка достигла своего апогея в 18:00, когда город буквально встал.

В верхней части дольше всего стоять на месте пришлось водителям, которые проезжали по Молитовскому, Канавинскому и Мызинскому мосту, а также улицам Ванеева, Белинского и Родионова. И, конечно, по традиции стоял проспект Гагарина до Дворца спорта в одну сторону и от «Медицинской» до площади Лядова в другую.

В нижней части города ситуация была не лучше. Автомобили долго стояли на Московском и Сормовском шоссе, по дороге на Мещеру, улицах Коминтерна и Новикова-Прибоя.

Одна из причин страшных пробок это снегопад, который продолжался в столице Приволжья весь день. На данный момент обстановка на нижегородских дорогах стабилизировалась.