Метель и гололедица ожидаются в Нижегородской области 17 и 18 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным синоптиков, метель накроет Нижегородскую область 17 и 18 ноября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Снег уже накрыл Нижегородскую область, он будет идти всю ночь и продолжится в пятницу. Как обещают синоптики, пасмурная погода со снегом будет держаться два дня. И только в субботу в Нижний Новгород снова вернётся солнце.

- По Нижегородской области проходит циклон, сопровождаемый осадками в виде снега. Температура воздуха 0…-5, ночью до -9. Местами ожидается порывистый ветер до 12 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Дорожные службы просят водителей быть осторожными и соблюдать безопасную скорость на дорогах.