Подельник экс-директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка пойдет под суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении участника преступной группировки, организованной экс-директором «Нижегородского водоканала» Николая Николюка. Известно, что мужчина не являлся сотрудником компании, однако был доверенным лицом самого гендиректора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- Задержанный обвиняется в пяти эпизодах «Получения взятки в крупном и особо крупном размере», - рассказывают следователи. - По версии следствия, с июня 2018 по ноябрь 2020 генеральный директор и члены указанного преступного сообщества, находясь на территории Нижнего Новгорода, Перми, Москвы и Пензы получали от контрагентов взятки за общее покровительство и беспрепятственное принятие выполненных работ. Общая сумма взяток превысила 40 миллионов рублей

Напомним, Николай Николюк и четверо его подельников подозреваются сразу с нескольких преступлениях: организации преступного сообщества, взятке в крупном и особо крупном размере, а также покушении на мошенничество. Обвиняемый, являвшийся доверенным лицом топ-менеджера, свою вину полностью признал. В настоящее время уголовное дело передано в суд, где уже рассматривается уголовное дело в отношении организаторов и участников преступного сообщества.