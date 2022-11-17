Подростка, упавшего с Канавинского моста, перевели в обычную палату

13-летний подросток, который 15 ноября упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде, переведён из реанимации в обычную палату. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- Ребенок был переведен из отделения реанимации и интенсивной терапии в профильное отделение. Мальчику оказывают всю необходимую медицинскую помощь, - уточнили в ведомстве.

К счастью, состояние мальчика улучшилось и теперь оценивается как стабильное.

Напомним, что днём 13-летний подросток упал с моста и самостоятельно смог выбраться из реки на берег недалеко от управления ГИБДД. В медучреждении, помимо сильного переохлаждения, у мальчика диагностировали сочетанную травму – ушиб лёгкого.

Также сообщалось, что вечером 15 ноября около села Туртапка в Ардатовском районе. Автобус, перевозивший рабочих, улетел в кювет. Количество пострадавших в ДТП достигло 11 человек. Именно столько рабочих обратились за медицинской помощью.

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