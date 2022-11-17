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НовостиОбщество17 ноября 2022 14:53

Госдума РФ отказала в финансировании строительства нижегородского онкоцентра

Отказ объяснили тем, что это входит в полномочия субъектов
Мария СОРОКИНА

Комитет государственной думы РФ по бюджету и налогам рассмотрел предложение выделить Нижегородской области 9 млд рублей на создание онкоцентра. Как сообщает «Ъ», соответствующую поправку внесли Владимир Блоцкий и Михаил Щапов. По словам последнего, по данному проекту есть заявка от региона, составлена проектно-сметная документация.

- Мы не поддерживаем. Это новый объект, у нас нет информации о проектно-сметной документации. В любом случае это полномочия субъектов, а бюджет субъекта чувствует себя вполне неплохо, - парировали в федеральном правительстве.

Отмечается, что проектно-сметная документация по созданию нижегородского онкоцентра была готова еще в 2019 году.