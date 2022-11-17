Нижегородские застройщики получат земельный участок за ликвидацию свалок. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Нижегородской области предлагает застройщикам участвовать в ликвидации загрязненных территорий, чтобы в дальнейшем получить земельный участок под застройку. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».

Так, правительство рассчитывает за счет бизнеса решать одновременно проблемы экологии и неиспользуемых земель - участки бывших нефтебаз и нефтезаводов. Сообщается, что восстановленные участки пойдут застройщикам под жилищное, коммерческое или промышленное строительство. А размеры участков будут определяться согласно расходам. Если в данном квартале нет участка, который мог бы получить инвестор, предусмотрена возможность предоставления земли в смежных кварталах.

Инвестор возьмет на себя расходы по исследованию свалки, инженерным изысканиям, разработке проекта ее рекультивации и проведению самих работ.

Законодательное собрание Нижегородской области может принять поправки уже на следующей неделе. Предполагается, что застройщикам будут интересны несколько земельных участков, например загрязненная территория Бурнаковской низины, где долгое время располагалась нефтебаза, или территория бывшего нефтемаслозавода имени 26 Бакинских комиссаров в Сормовском районе. Также известно, что на один из больших загрязненных нефтеотходами участков уже есть инвестор.

При этом некоторые эксперты считают, что новый механизм будет невыгоден застройщикам, так как стоимость рекультивации свалки может оказаться сопоставима с ценой покупки хорошего земельного участка.