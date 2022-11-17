Нижегородские депутаты поддержали идею о бесплатном проезде школьных автобусов по платным дорогам

Законодатели предлагают сделать бесплатным проезд школьных автобусов по платным дорогам. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородские депутаты поддержали инициативу о том, чтобы сделать бесплатным проезд школьных автобусов по платным дорогам. Ранее с такой идеей выступили сенаторы РФ и депутаты ГосДумы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗСНО.

Сейчас за проезд по платным дорогам не платит транспорт общего пользования (кроме междугородного и международного сообщения), транспорт спецслужб и почты. Однако в эту категорию предлагают добавить школьные автобусы и автобусы, осуществляющие организованные перевозки детей.

– Платные дороги – это комфортная альтернатива бесплатным. Но зачастую возможностей оплатить проезд по таким участкам дорог у школьных и детских учреждений нет. Принятие закона позволит ребятам безопасно перемещаться по качественным дорогам, не нагружая бюджет образовательных организаций, - добавил председатель комитета ЗСНО по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Напомним, что весь общественный транспорт Нижнего Новгорода оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности пассажиров.

Стационарные валидаторы для безналичной оплаты проезда установят ещё в 164 автобусах Нижнего Новгорода до конца 2022 года.

Также сообщалось, что Нижний Новгород занял шестое место в России по качеству общественного транспорта. Рейтинг составлялся по итогам первого квартала 2022 года, то есть еще до внедрения в Нижнем Новгороде новой транспортной схемы.

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