Экс-полицейский из Дзержинска предстанет перед судом за фиктивные документы о ДТП

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Бывший инспектор ДПС, обвиняемый в совершении должностных преступлений, предстанет перед судом в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, в мае 2020 года экс-полицейский неоднократно составлял фиктивные документы о ДТП, которые на самом деле не происходили. Затем данные документы для получения страховых выплат использовали другие участники преступной группы.

- С занимаемой должности обвиняемый уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - сообщили в ведомстве.

Известно, что свою вину мужчина признал. Теперь дело передано в суд для вынесения приговора. Тем временем уголовное дело в отношении участников преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования, находится на завершающей стадии расследования.

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