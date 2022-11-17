Нижегородцам грозят штрафы за использование квадрокоптеров

Дрон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородцев будут штрафовать за использование беспилотных летательных аппаратов: квадрокоптеров, дронов и прочего. Сумма штрафа может варьироваться от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, однако если нанесен вред здоровью или имуществу, то платить придется больше (от 15 тысяч до 50 тысяч рублей). Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Такая мера запрета связана с усилением порядка и поддержкой общественной безопасности, пока регион находится в режиме базовой готовности (был введен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. №757).

Напомним, что накануне официального рассмотрения в гордуме проекта бюджета на 2023 год глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал, на что планируется направить средства. Основные статьи расходов уже традиционно – социальная сфера, ЖКХ и транспорт.

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