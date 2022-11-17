Производство пожарных гидрантов запустят в Нижегородской области в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области планируется наладить производство металлоконструкций и пожарных гидрантов. Открыть предприятие намерено ООО «Лига», которое работает на территории региона с 2016 года. 17 ноября между компанией и Корпорацией развития Нижегородской области было подписано соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое предприятие будет располагаться в Павловском районе и даст более 220 рабочих мест. Оно станет единственным в стране заводом с полным циклом производства пожарных гидрантов по ГОСТ 8220-85. Кроме того, здесь будут производиться отбойники для дорожного строительства.

- Объем инвестиций в проект составит 380 млн рублей. Специалисты Корпорации развития подготовили для инвестора информацию о действующих мерах поддержки, оказали содействие в подборе земельного участка для размещения завода и подготовке заявки на совет по земельным и имущественным отношениям, - рассказал руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Производство планируется запустить уже в 2023 году.

Напомним, Нижегородская область вошла в ТОП-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, составленного Агентством стратегических инициатив (АСИ).