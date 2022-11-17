Нижегородского правозащитника Игоря Каляпина исключили из СПЧ. Фото: личная страница героя в соцсети

Нижегородского правозащитника Игоря Каляпина исключили из Совета по правам человека. Соответствующий указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, из Совета по правам человека кроме Игоря Каляпина исключены Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский, умерший в мае этого года Андрей Бабушкин и еще пять человек.

Вместе с тем в состав консультативного органа указом президента включены 10 человек, среди которых председатель союза писателей России Николай Иванов, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, член движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, президент «Справедливой помощи Доктора Лизы» Ольга Демичева и другие.

Нижегородский правозащитник Игорь Каляпин известен прежде всего тем, что создал и на протяжении многих лет возглавлял Комитет против пыток*. Команда Каляпина занималась общественным расследованием дел о применении пыток и жестоком обращении должностными лицами госорганов, а также оказывала юридическую помощь жертвам пыток.

В августе этого года на 54-летнего Игоря Каляпина было совершено нападение в его деревенском доме, после чего он попал в больницу. Как тогда утверждалось, никакой связи с его правозащитной деятельностью инцидент не имел.

* - признана иноагентом.