Экскурсия и мастер-классы для учеников 9-11 классов пройдут в Технопарке Мининского университета

Образовательную научную экскурсию по Технопарку и Кванториуму, а также мастер-классы для учащихся 9-11 классов проведет Мининский университет 25 ноября 2022 года. Мероприятия пройдут в Автозаводском корпусе вуза по адресу: ул. Челюскинцев, д. 9 с 13.30 до 15.30.

Для профориентационных занятий и экскурсий для школьников активно используются высокотехнологичные пространства, открытые в университете в прошлом году.

- Мы стараемся по максимуму использовать те ресурсы, которые есть в университете, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - В современных лабораториях не только обучаются наши студенты и педагоги, которые проходят курсы повышения квалификации, но и ученики школ в рамках дополнительного образования. Регулярно проводятся экскурсии для школьников, а также занятия по робототехнике, 3D-моделированию, по естественно-научным направлениям.

25 ноября для школьников запланирована экскурсия по лабораториям робототехнических систем и альтернативной энергетики, в центр прототипирования и медиаквантум. Экскурсанты смогут поработать на 3D-принтере, увидеть через цифровой микроскоп клетки живых растений, провести простые физические опыты, а также изучить строение человека с помощью интерактивного анатомического стола “Пирогова”.

На мероприятии можно будет задать вопросы приемной комиссии о поступлении и обучении в Мининском университете.

Зарегистрироваться на экскурсию необходимо до 21 ноября 2022 года по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Мининском университете 27 ноября пройдет День открытых дверей.