АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило ремонт противопожарных резервуаров на НПС «Горький»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» выполнило капитальный ремонт резервуаров противопожарного запаса воды на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Горький» в Кстовском районе Нижегородской области. Работы проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия.

Два резервуара вертикальных стальных (РВС) объёмом 2 тыс. куб. метров каждый были введены в эксплуатацию в 2004 г. Решение о необходимости капитального ремонта принято по результатам полного технического диагностирования.

Выполнен ремонт днищ и частичная замена стенок, монтаж патрубков и люков, лестниц и переходных площадок резервуаров. Специалисты устранили дефекты металлоконструкций. Капитальный ремонт ёмкостей выполнялся собственными силами Горьковского районного нефтепроводного управления. В соответствии со стандартами ПАО «Транснефть» на объекте применялись аттестованные технологии сварки и оборудование.

На внутреннюю и наружную поверхности металлоконструкций резервуаров нанесено антикоррозионное покрытие. В целях соблюдения требований законодательства в области экологической безопасности внутри каре резервуаров проведено устройство противофильтрационных экранов из однослойной полиэтиленовой пленки высокой плотности (геомембрана).

После завершения работ выполнялись гидравлические испытания емкостей. Резервуары, заполненные водой до верхней проектной отметки, были выдержаны под нагрузкой в течение 24 часов. Испытания подтвердили отсутствие отклонений. После восстановления антикоррозийного покрытия РВС были проведены пуско-наладочные работы. В настоящее время резервуары введены в эксплуатацию и функционируют в штатном режиме в составе резервуарного парка станции.

Проведенный комплекс технических мероприятий обеспечит безопасную эксплуатацию резервуаров на срок не менее 4 лет, а также позволит поддерживать высокий уровень пожарной безопасности НПС «Горький».