Подписано первое в истории Нижнего Новгорода пятистороннее соглашение

Подписано первое в истории Нижнего Новгорода соглашение с китайскими городами

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал протокол о намерениях об установлении дружбы и сотрудничества с главами Благовещенска, Южно-Сахалинска, Хэйхэ и Чжухая (КНР). Целями соглашения являются увеличение товарооборота и рост инвестиций между городами-участниками, расширение экспортно-импортных операций, сотрудничество в области информационных технологий, развитие туристических взаимосвязей, а также организация совместных спортивных и культурных мероприятий.

Юрий Шалабаев отметил, что на настоящий момент у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и два города-партнера. По его словам, администрация города придает большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными и российскими городами, открыта для новых контактов и интересных проектов в сферах экономики, образования, культуры, спорта, туризма.

«Надо отметить, что, не дожидаясь подписания официального соглашения, мы уже начали сотрудничество с Благовещенском, Южно-Сахалинском, Хэйхэ и Чжухаем. Например, в октябре наши школьники приняли участие в чжухайском конкурсе «Рисуя город, укрепляем дружбу», а в ноябре нижегородские специалисты в области образования станут участниками профессионального форума, который организован городом Хэйхэ. У нас уже готов целый ряд совместных проектов в самых разных областях», – заявил Юрий Шалабаев.

«Сегодня наш «круг международных друзей» пополнился такими городами как Нижний Новгород – ключевой российский промышленный, образовательный и научный центр, столица закатов и Южно-Сахалинск – столица островов с высокоразвитой промышленностью. Пусть дружба между нашими городами становиться крепче, тенденции сотрудничества остаются стабильными, а перспективы развития широкими», - сказала на встрече мэр города Чжухай Хуана Чжихао

«Каждый город-подписант проделал большую работу в определении наиболее перспективных направлений для взаимодействия. У наших городов уже имеется богатый опыт международного сотрудничества. И уверен, что расширение географии участников этого процесса позволит усилить эффективное экономическое, научно-техническое, культурное, образовательное и туристическое партнерство», - отметил мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

«В настоящее время российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли исторического максимума и вступили в новую эпоху. Потенциал для углубления сотрудничества между городами двух стран огромен и содержит неограниченные возможности. Я искренне надеюсь, что первая встреча мэров пяти городов станет отправной точкой для углубления межмуниципальных связей, а также для контактов в экономической, торговой, гуманитарной и других областях, что позволит нам достигнуть успеха в будущем сотрудничестве и дружбе!», - добавил мэр города Хэйхэ Чжао Жунго.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подчеркнул, что межмуниципальное сотрудничество, дружба и поддержка очень важны для всех пяти городов. «Сегодня нам надо обеспечить качественное развитие по всем направлениям: повышение уровня жизни в наших городах, решение инфраструктурных задач, внедрение передовых технологий во всех сферах. Главная цель нашего сотрудничества – чтобы наши территории стали лучше и комфортнее. Заключение соглашения придаст совместной работе дополнительный импульс и вовлечет больше горожан в международные и межрегиональные проекты. Уверен, что все заявленные инициативы найдут самое широкое применение в будущем», – сказал Олег Имамеев.

Напомним, у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и два города-партнёра – Брно (Чехия) и Уси (Китай).