В Теплоэнерго стартовали финалы соревнований «Лучший в профессии»

В АО «Теплоэнерго» начались финальные испытания корпоративных соревнований профессионального мастерства «Лучший в профессии».

Предприятие определяет победителей в 16 номинациях по ключевым рабочим профессиям. В ходе соревнований сотрудники, прошедшие предварительный отбор в своих структурных подразделениях, должны продемонстрировать профессиональные знания и навыки. Всего в этом году в финал по своим номинациям прошли более 100 сотрудников.

Сегодня в знании тонкостей профессий соревнуются электрогазосварщики, аппаратчики химводоочистки и слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Соревнования «Лучший в профессии» выявят также лучших электромонтеров, слесарей по контрольно-измерительным приборам и автоматике метрологии, операторов котельных и операторов тепловых пунктов, слесарей по обслуживанию тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарей по ремонту оборудования котельных, машинистов насосных установок и машинистов котлов. Кроме того, по отдельному протоколу в четырех номинациях определятся лучшие водители.

Соревнования профессионального мастерства «Лучший в профессии» проводятся в АО «Теплоэнерго» с 2019 года. В этом году они будут проходить до 25 ноября. Награждение лауреатов традиционно будет приурочено ко Дню энергетика, который отмечается в России в конце декабря.

В каждой из номинаций соревнования «Лучший в профессии» присуждается первое, второе и третье места. Призеры соревнований в течение всего следующего года будут получать персональную надбавку — 30%, 20% и 15% от оклада/часовой тарифной ставки за 1, 2 и 3 места соответственно. Фотографии победителей будут размещены в Галерее лучших работников АО «Теплоэнерго» с выплатой премии.

Напомним, на прошедшем 27 октября этого года Областном конкурсе профессионального мастерства среди электромонтеров сферы ЖКХ три из четырех возможных призовых мест, включая первое, заняли электромонтеры из АО «Теплоэнерго».