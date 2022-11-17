Нижний Новгород заключил пятистороннее соглашение с китайскими городами. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижний Новгород заключил первое пятисторонеее соглашение с российскими и китайскими городами. Его участниками стали Благовещенск, Южно-Сахалинск, Хэйхэ и Чжухай. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Еще до официального соглашения мы уже начали вместе работать, - отметил Юрий Шалабаев. - В октябре нижегородские ребята участвовали в чжухайском конкурсе «Рисуя город, укрепляем дружбу». В настоящее время наши специалисты в области образования готовятся к профессиональному форуму. Планируется, что он состоится в ноябре в китайском городе Хэйхэ.

Глава города напомнил, что у Нижнего Новгорода 20 городов-побратимов и два города-партнера.

- Я очень рад, что сотрудничество расширяется на Дальний Восток, - заявил Юрий Шалабаев. - Это очень перспективное направление.

По данным мэрии, сейчас готовится множество совместных проектов, среди которых и инвестиционные наработки, и туристические взаимосвязи, развитие информационных технологий, культурные и спортивные мероприятия.