Преподаватель транспортного колледжа подозревается во взяточничестве в Нижегородской области

39-летний преподаватель одного из транспортных учебных заведений в Нижегородской области подозревается во взяточничестве. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Известно, что в первом полугодии 2022 года педагог получил от студента колледжа взятку свыше 60 тысяч рублей. За эти деньги он поставил хорошую отметку за прохождение производственной практики. Естественно, что сам студент практику не проходил.

Сейчас подозреваемому избирается мера пресечения. Следователями назначен ряд экспертиз, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Для того чтобы не допустить подобного впредь в адрес руководства учебного заведения готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Напомним, ранее в Нижегородской области была поставлена точка в нашумевшей истории с убийством депутата – сегодня суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима. Эта история прогремела на всю область в начале года. Вечером 11 января в маленьком поселке Ковернино был застрелен местный депутат Валентин Розин - пуля попала ему в область печени. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он скончался в реанимации, но успел сообщить, кто в него выстрелил.

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