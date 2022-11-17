День открытых дверей пройдет 27 ноября в Мининском университете

День открытых дверей пройдет 27 ноября 2022 года c 10.00 до 13.00 во втором корпусе Мининского университета по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7. С приветствием к абитуриентам и их родителям выступят министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова и ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

- К выбору вуза необходимо подходить очень ответственно, ведь именно высшее образование закладывает фундамент дальнейшего профессионального пути, - считает Виктор Сдобняков. - Мининский университет идет в ногу со временем, внедряет самые актуальные направления обучения, реализует проекты по улучшению образовательной среды для студентов, имеет отличную инфраструктуру. Кроме того, выбор педагогических профессий - гарантия дальнейшего трудоустройства и отличный старт для любой карьеры. На общем Дне открытых дверей Мининского университета абитуриенты и родители смогут не только узнать о наших направлениях подготовки и пообщаться с преподавателями, но и посмотреть на наши учебные пространства.

В о время Дня открытых дверей состоятся презентации факультетов, которые проведут молодые ученые, а также экскурсии по зоологическому музею и корпусу университета. Абитуриенты смогут пройти тестирование от Центра развития компетенций, в ходе которого определят свою предрасположенность к той или иной профессии.

Кроме того, всех пришедших на мероприятие ждут мастер-классы от факультетов по изготовлению Новогодней физической открытки, 3D-моделированию, интерактивный квиз “Решение экспериментальных задач по химии”, абитуриентам расскажут про ловушки ЕГЭ по истории и обществознанию, а будущие продюсеры поделятся секретами создания видео-проекта.

Также в течение всего Дня открытых дверей можно будет получить консультацию приемной комиссии и деканов факультетов, узнать о направлениях подготовки Мининского университета и инфраструктуре вуза.

Зарегистрироваться на мероприятие и ознакомиться с программой можно по ссылке.

Напомним, Мининский университет вошёл в топ-3 лидеров среди педвузов страны.