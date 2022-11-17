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НовостиОбщество17 ноября 2022 10:42

Из-за снегопада дорожные службы на федеральных трассах Нижегородской службы переведены на усиленный режим

17 и 18 ноября на регион обрушится очередной циклон
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Из-за снегопада дорожные службы на федеральных трассах Нижегородской службы переведены на усиленный режим. ФОТО: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Из-за снегопада дорожные службы на федеральных трассах Нижегородской службы переведены на усиленный режим. ФОТО: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Из-за ожидаемого снегопада 17 и 18 ноября дорожные службы на федеральных трассах Нижегородской области переведены на усиленный режим. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

- По данным синоптиков, 17 и 18 ноября в Нижегородской области ожидается ухудшение погодных условий, - говорится в сообщении. – Это связано с циклоном, сопровождаемым осадками в виде снега. При этом температура воздуха будет держаться на отметке -5 градусов днем и до -9 градусов ночью. Также возможен порывистый ветер с отдельными порывами до 18 метров в секунду.

В связи с надвигающейся непогодой нижегородских автомобилистов призывают быть особенно внимательными на дорогах. При этом необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать опасных маневров.

- Подрядные организации, обслуживающие федеральные автодороги М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород – Саратов переведены на усиленный режим работы, - сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. - Расчистку от снега и обработку покрытия готовы выполнять свыше 50 единиц техники.