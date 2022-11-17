Гуманитарную помощь для участников СВО собрали в Мининском университете

В рамках деятельности волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ в Мининском университете прошла акция по сбору гуманитарной помощи для участников СВО. Сотрудники педагогического вуза собрали деньги, на которые были закуплены необходимые продукты. В акции приняли участие преподаватели факультета психологии и педагогики, факультета гуманитарных наук, РУМЦ Мининского университета и специалисты воспитательного отдела. Гуманитарная помощь была отправлена в места дислокации военнослужащих СВО.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, это не первая акция по оказанию гуманитарной помощи:

- Наши волонтеры не только занимаются сбором необходимых для беженцев вещей: канцелярских товаров, художественной, учебной и научной литературы, игрушек, но и помогают в учебе детям мобилизованных граждан. Студенты и преподаватели проводят дистанционные занятия по школьным предметам с учениками с 1 по 11 класс, - сказал он.

Кроме этого, все студенты могут получить бесплатную психологическую помощь. Специалисты Службы готовы оказать помощь и проконсультировать по вопросам невроза, тревожности, психоэмоционального состояния, проблемам адаптации и стресса. Записаться на консультацию можно по телефону +7 (831) 262-20-58 или по ссылке.

Напомним, студенты Мининского университета могут присоединиться к волонтерскому штабу #МЫВМЕСТЕ.