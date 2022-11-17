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НовостиОбщество17 ноября 2022 9:51

Санацию отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре проведёт Нижегородский водоканал

Санация будет проведена методом спиральной навивки с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода
Санацию отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре проведёт Нижегородский водоканал

Санацию отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре проведёт Нижегородский водоканал

Проект санации отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре предусматривает реконструкцию существующего коллектора методом спиральной навивки с целью обеспечения его безаварийной работы и увеличения надёжности обслуживания абонентов. Работы по санации отрезка коллектора, являющегося частью сети хозяйственно-бытовой канализации Нижнего Новгорода, проведёт Нижегородский водоканал.

Будет реконструировано шесть участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм. на интервале: ул. Мещерский бульвар д. 5 – ул. Мещерский бульвар д. 3 корп. 3.

Железобетонный канализационный трубопровод имеет диаметр 2000 мм и его санация будет производиться методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ «СПИРАТЕХ» с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Данный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода был выбран по двум причинам. Во-первых, особенностью данной технологии является закрытый способ реконструкции, который предполагает минимальное количество раскопок. Это позволит свести к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Мещерское». Во-вторых, обязательным условием проведения ремонтных работ на данном участке было сохранение постоянного функционирования коллектора. Данная технология позволит избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить отвод стоков в период санации.