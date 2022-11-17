Санацию отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре проведёт Нижегородский водоканал

Проект санации отрезка самотечного коллектора на Мещерском бульваре предусматривает реконструкцию существующего коллектора методом спиральной навивки с целью обеспечения его безаварийной работы и увеличения надёжности обслуживания абонентов. Работы по санации отрезка коллектора, являющегося частью сети хозяйственно-бытовой канализации Нижнего Новгорода, проведёт Нижегородский водоканал.

Будет реконструировано шесть участков коллектора общей протяжённостью 454 метра и диаметром 2000 мм. на интервале: ул. Мещерский бульвар д. 5 – ул. Мещерский бульвар д. 3 корп. 3.

Железобетонный канализационный трубопровод имеет диаметр 2000 мм и его санация будет производиться методом спиральной навивки с использованием конструкционного профиля из НПВХ «СПИРАТЕХ» с последующим заполнением пространства между профилем и железобетонной трубой высокоподвижной тиксотропной смесью на цементной основе.

Данный метод санации коллектора спиральной навивкой с последующим формированием новой трубы внутри старого трубопровода был выбран по двум причинам. Во-первых, особенностью данной технологии является закрытый способ реконструкции, который предполагает минимальное количество раскопок. Это позволит свести к минимуму вредное воздействие от строительных работ на окружающую среду в водоохранной зоне Мещерского озера и охранной зоне памятника природы регионального значения «Озеро Мещерское». Во-вторых, обязательным условием проведения ремонтных работ на данном участке было сохранение постоянного функционирования коллектора. Данная технология позволит избежать полного перекрытия коллектора на период строительства и продолжить отвод стоков в период санации.