Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Нижнем Новгороде продлят до конца 2023 года. Фото: Александр ХИТРОВ

Меры поддержки малого и среднего бизнеса в Нижнем Новгороде решено продлить до конца 2023 года. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Я регулярно встречаюсь с нижегородскими предпринимателями, и результатами нашего общения становятся важные решения, которые помогают бизнесу работать, - заявил Юрий Шалабаев. - Комплекс мер, действующий в 2022 году, остаётся востребованным, поэтому мы решили продолжить эту практику.

По словам мэра, для предпринимателей сохранится упрощенный порядок для заключения договора на размещение летней площадки, приоритетное право на размещение автолавки без проведения торгов.

Также они смогут получить альтернативное место на территории Нижнего Новгорода, для них сохранится упрощенный порядок продления договора на размещение НТО на территории Нижнего Новгорода до конца 2029 года. Также они смогут продлить на пять лет разрешение на право организации регулярной ярмарки.