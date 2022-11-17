Итоги кампании по ремонту многоквартирных домов в 2022 году обсудили депутаты городской Думы

16 ноября 2022 года в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству депутаты обсудили итоги выполнения текущего ремонта многоквартирных домов домоуправляющими компаниями.

По информации Государственной жилищной инспекции Нижегородской области, на территории Нижнего Новгорода расположено 9788 многоквартирных домов, 4806 из них находятся под управлением восьми районных управляющих компаний. В рамках текущих работ в 2022 году ими отремонтировано 264 крыши, 396 подъездов и 309 фасадов.

В ходе обсуждения члены комиссии отметили важность эффективного взаимодействия между домоуправляющими компаниями и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области при выполнении работ. Заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин предложил более детально проработать механизм включения домов в план капитального ремонта.

«На ближайшее заседание комиссии мы пригласим представителей Фонда капитального ремонта, чтобы фонд представил нам информацию о ходе работ в многоквартирных домах», – отметил Карим Ибрагимов.

С начала 2022 года от нижегородцев в Госжилинспекцию поступило около 29 тысяч обращений: 40% из них составляют жалобы на ненадлежащее состояние или ремонт общего имущества, 21% – вопросы начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, 23% – жалобы на нарушение режима и качества предоставления коммунальных услуг, 16% – другие вопросы.

В отношении районных управляющих компаний проведено более тысячи проверочных мероприятий, выявлено 942 нарушения в жилищной сфере, выдано 582 предписания, внесено 457 представлений об устранении нарушений, возбуждено 407 административных дел.

«Мы обратились в Госжилинспекцию с просьбой по итогам 2022 года предоставить депутатам точные цифры по компаниям в разрезе районов, которые не устранили выявленные нарушения, а также полный список нарушений», – отметил депутат Николай Чернышов.

Также депутаты предложили администрации города обратить внимание на состояние земельных участков после ликвидации на них несанкционированных свалок. Необходимо проанализировать, как последствия проводимых работ отражаются на комфорте жителей близлежащих территорий. «После рекультивации земель, на которых находилась свалка, меняется экосистема, ландшафт, распределение водных потоков. Эти изменения не должны отражаться на жизни нижегородцев», – пояснил депутат Николай Чернышов.

По итогам обсуждения вопросов о реконструкции станции аэрации и введении в эксплуатацию станции снеготаяния в Нижегородском районе депутатами принято решение провести на данных объектах выездные совещания.

Фото: Александр Воложанин