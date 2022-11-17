Обустройство котлованов под метро на Сенной и Горького начнется в декабре. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в декабре 2022 года планируется начать обустройство котлованов под метро на Сенной и Горького. Об этом стало известно по итогам выездного совещания на месте строительства новых станций метро.

- Огромную работу проделали профильные ведомства правительства региона и администрации Нижнего Новгорода, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после встречи с генеральным директором ГК «Моспроект-3» Анной Меркуловой. - Вынесены сети, выплачены компенсации третьим лицам, проведена необходимая подготовка для строительно-монтажных работ на участках.

По словам губернатора, на данный момент уже получены положительные заключения Главгосэкспертизы России по четырем локальным этапам на подготовительные работы. В настоящее время все работы идут по графику.

- Сейчас уже разработан план-график производства работ, - заявил губернатор. – В начале декабря планируется приступить к ограждающих конструкций и стартовых котлованов на Сенной и Горького.