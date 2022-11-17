Троллейбусы № 4 и № 14 остановлены из-за обрыва проводов в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде временно приостановлено движение троллейбусов № 4 и № 14. Это связано с обрывом проводом. Об этом сообщили в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

- Сегодня в 8:43 произошел обрыв контактного провода на участке проспекта Октября в районе дома №20, - говорится в сообщении. - В связи с этим движение троллейбусов №4 и №14 временно приостановлено до окончания работ.

Напомним, ранее мы писали, что весь общественный транспорт Нижнего Новгорода оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности пассажиров. Соответствующее требование направил Центр развития транспортных систем перевозчикам. В связи с этим камеры видеонаблюдения теперь будут установлены не только в муниципальных автобусах, но и в маршрутках.