Нижегородский аквапарк «Океанис» может получить льготы на 419, 5 млн рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нижегородский аквапарк «Океанис» может получить льготы на 419 565 млн рублей. Об этом сообщается в проекте инвестиционного соглашения, которое внесено в Законодательное собрание Нижегородской области.

Нижегородский аквапарк входит в число крупнейших крытых аквапарков России. Его начали строить еще в 2014 году, но работать аквапарк начал лишь 22 ноября. Комплекс «Океанис» включает в себя крытый аквапарк, четырехэтажный торговый центр и подземную парковку на 631 машин.

В строительство комплекса было вложено более 7 ,7 млрд рублей, из которых собственные средства компании составили лишь 889,2 тысячи рублей.

Компания «Акватория развлечений» и региональное правительство хотят заключить инвестиционное соглашение, по которому нижегородский аквапарк получит финансовую поддержку в виде льгот по налогу на имущество и по налогу на прибыль.

- Льгота по налогу на имущество организаций составит более 386,3 млн рублей, льгота по налогу на прибыль организаций – свыше 33,2 млн рублей, - сообщается в проекте документа.

Инвестиционное соглашение будет действовать до 2027 года. Сообщается, что после окончания этого срока компания будет платить ежегодно около 209,4 млн рублей налогов без учета НДФЛ (еще 23,1 млн рублей — НДФЛ).