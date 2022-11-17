В «Нижновэнерго» прошла стратегическая сессия по концепции нулевого травматизма

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошла стратегическая сессия по доведению Концепции нулевого травматизма. В мероприятии приняли участие руководители филиала всех уровней, структурных подразделений и РЭС.

Основной целью стратегической сессии являлось не только доведение до руководителей всех уровней управления сути концепции нулевого травматизма, но и формирование в коллективах атмосферы доверия и открытости при обсуждении вопросов производственной безопасности, создание групп единомышленников – лидеров изменений.

В ходе мероприятия члены сессии под руководством обученных тренеров филиала по нулевому травматизму работали в группах по специально разработанным кейсам, моделирующим различные ситуации. Актуальность обсуждаемых проблем и поиск путей их решения с помощью концепции нулевого травматизма стали объединяющими факторами для всех участников мероприятия.

«Каждому из нас необходимо на личном примере демонстрировать приверженность к соблюдению всех норм и правил безопасности труда, ведь именно вовлеченность всего персонала в данные вопросы сможет стать крепким фундаментом для эффективной работы и достижения нулевого травматизма. Уверен, что принципы нулевого травматизма укрепятся в мышлении производственного персонала и руководителей и будут являться основой в нашей работе», – сказал заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.