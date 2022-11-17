Нижегородцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по бюджету на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг.

2 декабря 2022 года в 14.00 состоятся публичные слушания по проекту бюджета Нижнего Новгорода на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. Нижегородцев приглашают принять участие.

Трансляцию слушаний можно будет посмотреть здесь.

Предложения, рекомендации, замечания и вопросы по проекту решения, вынесенному на слушания, можно направить до 23 часов 59 минут 02.12.2022 по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 5, каб. 213; по адресу электронной почты: ann@admgor.nnov.ru; на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с применением сервиса «Интернет-приемная».

Полный текст проекта решения о бюджете на 2023 г. и плановый период 2024-2025 гг. опубликован в разделе Планирование бюджета.

Напомним, ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев одобрил проект городского бюджета на 2023-2025 гг. Документ передали в городскую Думу Нижнего Новгорода. Доходы бюджета запланированы в объеме почти 49 миллиардов рублей, что на 8% больше первоначальных показателей 2022 года. По его словам, среди основных статей расходов значится социальная сфера, ЖКХ, транспорт, дорожное хозяйство, благоустройство города. «На образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт направим 45% расходов, при этом они вырастут на 16% по сравнению с этим годом.