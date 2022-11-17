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НовостиОбщество17 ноября 2022 6:46

Отопление и горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября

Отключены дома на улицах Усилова и Июльских дней
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Отопление и горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября.

Отопление и горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопление о горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Без горячей воды остались жители дома № 8 по улице Усилова в Нижегородском районе. Планируется, что вода вернется в квартиры в 15 часов.

В доме №10 по улице Июльских дней в Московском районе отключили отопление. Подача тепла возобновится в 14.00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.