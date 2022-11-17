Отопление и горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Отопление о горячую воду отключили по двум адресам в Нижнем Новгороде 17 ноября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.
Без горячей воды остались жители дома № 8 по улице Усилова в Нижегородском районе. Планируется, что вода вернется в квартиры в 15 часов.
В доме №10 по улице Июльских дней в Московском районе отключили отопление. Подача тепла возобновится в 14.00.
Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.