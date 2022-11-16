Более 850 нижегородцев были призваны в армию с начала ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 850 нижегородцев были призваны в армию в рамках кампании «Осень-2022» с начала ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на военный комиссариат Нижегородской области.

На данный момент свыше 50 процентов от запланированного числа новобранцев призвали в армию в рамках кампании «Осень-2022». Всего в Нижегородской области планируется призвать около 1 700 человек.

Как отметили в военном комиссариате, сотрудники призывных комиссий внимательно и ответственно подходят к принятию решения о призыве. Они предоставляют отсрочки при условии законных на то оснований.

– Осенний призыв граждан на военную службу проходит в соответствии с ранее утвержденным графиком, – отметил военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов.