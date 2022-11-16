Доходы Нижнего Новгорода выросли на 60 процентов в 2022 году Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Доходы Нижнего Новгорода выросли на 60 процентов за 10 месяцев 2022 года. Об итогах заседания постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

На 1 ноября доходная сумма бюджета исполнена в 50 млрд 87 млн рублей. Это 72 процента к годовому плану.

При этом собственные доходы города составляют 16 млрд 329 млн рублей. Они равны 77 процентам от годового плана. По сравнению с этим же периодом в 2021 году фактические поступления в городской бюджет выросли на 12 процентов.

На заседании депутаты обсудили корректировку бюджета города в 2022 году и в периоде 2023-2024 годов.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, дополнительные средства в сумме 23,8 млн рублей в расходной части бюджета можно было бы направить на строительство детского сада на улице Молитовская в Ленинском районе, а 99,7 млн рублей предлагается перевести на строительство жилого дома по улице Героя Васильева, 31, в Автозаводском районе.

– Постоянная комиссия рекомендовала городской Думе принять проект решения на заседании 23 ноября, – уточнили в пресс-службе Гордумы.