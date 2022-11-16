«Творческая лаборатория. Глинка-медиа» проведет цикл просветительских лекций

Спикерами выступят студенты и аспиранты консерватории

С 23 по 25 ноября на базе Центра прототипирования «Глинка-медиа» Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки пройдет цикл просветительских лекций для творческой аудитории. Лекции будут интересны как специалистам в сфере культуры, так и ценителям искусства. Спикерами выступят студенты и аспиранты консерватории в составе:

23.11.2022 г. Анастасия Кожевникова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: «Шум, ритуальность и другие черты современной академической музыки»

24.11.2022 г. Светлана Молоткова – музыковед, аспирантка консерватории, выступит с темой: «Музыка для всех: о том, как музицировать, сочинять и импровизировать самостоятельно»

25.11.2022 г. Виктория Кожевникова – музыковед, студентка консерватории, выступит с темой: «Опера в XXI веке: новые лики жанра»

Лекции будут проходить в Центре прототипирования «Глинка-медиа» Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки в 19:00.

Продолжительность лекции 45-60 минут.

Адрес: ННГК, ул. Пискунова, 40. 1 этаж.

Вход свободный по предварительной регистрации.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки».

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