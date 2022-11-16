Речное судно «Соталия» запустят в Нижнем Новгороде в навигацию 2023 года

Новое речное судно «Соталия» будет в Нижнем Новгороде в навигацию 2023 года. Оно сможет перевозить 30 человек. Его также будут использовать прогулочных и экскурсионных маршрутов. Об этом сообщает ТАСС.

- Мы думаем, оно будет очень востребованным, и планируем запустить его в начало навигации 2023 года, - рассказал изданию заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Благодаря остекленному корпусу судна у пассажиров будет хороший обзор на волжские дали. Кстати, осадка судна составляет всего 0,5 метра, что позволяет ходить «Соталии» на маловодье.

Ранее сообщалось, что главной отличительной особенностью «Соталии» является модульный корпус, легко адаптируемый под различные задачи.

Напомним, что суда на подводных крыльях «Метеор» могут связать Нижний Новгород с Казанью и Костромой. Новый речной транспорт появится в Нижегородской области в 2023-2024 годах.

Также новые речные маршруты прорабатывают в Нижегородской области для навигации 2023 года. Планируется, что следующим летом из Нижнего Новгорода на «Валдаях» можно будет добраться до Дзержинска, Кстово, Васильсурска и Лысково.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!