АО «Транснефть-Верхняя Волга» за год расчистило свыше 200 Га трасс трубопроводов

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги выполнения ежегодных работ по расчистке трасс магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов от деревьев и кустарников в регионах ведения производственной деятельности.

В соответствии с планом работ в текущем году специалисты освободили от поросли свыше 200 Га территорий в районе прохождения трубопроводов.

Реализация комплекса мероприятий по расчистке трасс начинается с наступлением теплого времени года и продолжается до осени. Работы были выполнены ручным - с помощью бензопил и кусторезов - и механизированным способами, с использованием тракторов с навесным оборудованием, бульдозеров и мульчеров. Финальным этапом стала химическая обработка специальным составом расчищенных территорий.

Расчистка трасс является частью комплекса мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы трубопроводного транспорта в условиях повышенных нагрузок в осенне-зимний период.

К началу сезона холодов были произведены плановые инженерные осмотры охранных зон трасс нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. На линейной части магистральных нефтепроводов проведено сезонное обслуживание 1725 единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие и 3064 на технологических трубопроводах. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. Все мероприятия были выполнены в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями природоохранного законодательства.