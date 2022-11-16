Доходы Нижнего Новгорода по итогам 10 месяцев 2022 года выросли на 60%

16 ноября 2022 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике, на котором депутаты обсудили исполнение бюджета города по итогам 10 месяцев 2022 года.

Как сообщил депутатам директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, по данным на 1 ноября доходная часть бюджета исполнена в сумме 50 млрд 87 млн руб., что составляет 72% к годовому плану. По сравнению с 2021 годом доходы Нижнего Новгорода выросли на 60%.

Собственные доходы при этом получены городом в сумме 16 млрд 329 млн руб., что составляет 77% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года фактические поступления от налоговых и неналоговых доходов в городской бюджет выросли на 12%.

В частности, план по налоговым доходам исполнен на 75%. По словам Юрия Мочалкина, основная сумма неисполнения приходится на имущественные налоги, так как срок уплаты по ним для физических лиц – до 1 декабря текущего года. Так, на 1 ноября 2022 года объем поступлений по ним составил 1 млрд 547 млн руб. или 57% от плана. Налог на доходы физических лиц исполнен в сумме 7 млрд 881 млн руб. (75% годового плана). Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, поступления от НДФЛ в бюджет выросли на 1 млрд 79 млн руб.

План по неналоговым доходам исполнен на 82% за счет дополнительного поступления доходов от развития застроенных территорий в сумме 40 млн руб. Также на 49 млн руб. перевыполнены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.

Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 33 млрд 758 млн руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным на 1 ноября, в бюджет города поступило 70% межбюджетных трансфертов от плана.

По итогам 10 месяцев 2022 года расходная часть бюджета исполнена в сумме 45 млрд 675 млн руб. или 63% от плана. За счет собственных доходов города профинансированы расходы в сумме 16 млрд 852 млн руб., что на 2 млрд больше, чем за 10 месяцев 2021 года.

На финансирование социальной сферы было направлено 22 млрд 182 млн руб., что составляет 48% от всех расходов бюджета. На развитие транспорта было направлено 7 млрд 380 млн руб., на жилищно-коммунальное хозяйства – 6 млрд 620 млн руб., на содержание и ремонт дорог выделено 3 млрд 894 млн руб.

В ходе рассмотрения вопроса депутаты городской Думы подробно обсудили причины невыполнения плана по поступлениям по некоторым видам налогов. Постоянная комиссия также запросила у профильного департамента подробную информацию по остаткам неизрасходованных бюджетных средств в сумме 19 млрд руб. и график выполнения платежей по расходным обязательствам до конца года.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, исполнение бюджета по доходам и расходам приличное. В оставшиеся полтора месяца года в бюджете ожидаются серьезные изменения в положительную сторону за счет того, что часть налогов обычно уплачиваются в ноябре-декабре. В то же время у нас есть хорошая статистка по поступлениям НДФЛ и по исполнению неналоговых доходов. К сожалению, есть и выпадающие доходы, например, по платежам за пользование природными ресурсами, так как предприятия, их ранее вносившие, ушли с территории муниципального округа. Все эти изменения оперативно отслеживаются департаментом финансов. Главное, мы видим, что основные прогнозы оправдываются. Предварительно мы понимаем, что по итогам года входим на плановые цифры по исполнению бюджета», – прокомментировал председатель постоянной комиссии Марк Фельдман.

В ходе заседания депутаты также обсудили предложенную департаментом финансов корректировку бюджета Нижнего Новгорода на текущий год и плановый период 2023-2024 годов.

По словам Юрия Мочалкина, в бюджете города на 2022 год доходы и расходы предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов на 23,3 млн руб. В частности, в расходной части бюджета дополнительные средства в сумме 23,8 млн руб. предлагается направить на строительство детского сада на ул. Молитовская в Ленинском районе и 99,7 млн руб. – на строительство жилого дома по ул. Героя Васильева, 31 в Автозаводском районе. В то же время ассигнования в сумме 99,7 млн руб., предоставленные бюджету города на строительство второго вентиляционного узла на станции метро «Стрелка», в связи с продлением срока выполнения работ по муниципальному контракту предлагается перенести на 2023 год.

Обновленные параметры бюджета города на 2022 год с учетом предлагаемых изменений составят: доходы – 69 677 млн руб., расходы – 72 443,6 млн руб., дефицит – 2 766,6 млн руб.

Постоянная комиссия рекомендовала городской Думе принять проект решения на заседании 23 ноября.