Благоустройство сквера на улице Планетной в Нижнем Новгороде завершено Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство сквера имени Ленинского Комсомола на улице Планетной завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию Сормовского района.

Территорию сквера, который считается центральным местом в поселке Народный, старались сделать многофункциональной, адаптированной и интересной для всех граждан.

В обновленном общественном пространстве устроили пешеходные и велосипедные дорожки, высадили 900 саженцев, построили две детские и одну спортивную площадки, установили опоры уличного освещения. Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев, в ходе работ по благоустройству старались учесть все пожелания сормовичей.

В районной администрации уточнили, что на территории сквера для жителей Сормовского района часто проходят уличные праздники. Поэтому в зоне отдыха предусмотрели место для Новогодней ели.

Стоит отметить, что сквер на улице Планетной был обновлен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Это пространство стало четвертым и последним по благоустройству в этом году.