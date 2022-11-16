Нижегородцы и жители области стали чаще заходить в соцсети

За год мобильный трафик в их смартфонах вырос на 25%. Рекордсмены по объемам переданных данных живут в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Бору. В основном горожане посещают «ВКонтакте», YouTube и TikTok. На эти сервисы приходится 43% всего расходуемого объема трафика.

Чтобы сохранить высокую скорость при увеличившихся нагрузках, МегаФон запустил и модернизировал базовые станции в 11 городах области.

Оператор построил новые и усовершенствовал действующие телеком-объекты в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Кстово, Павлово, Сергаче, Горбатове, Сарове, Кулебаках, Бору и Городце. Теперь обеспечить широкое покрытие и хороший уровень проникновения в здания поможет стандарт LTE 1800, а скорость передачи данных до 200 Мбит/с и оптимальную емкость сети — стандарт LTE 2600. Таким образом, даже в местах массовой концентрации людей не возникнет сложностей с загрузкой тяжелых файлов.

«Несмотря на доступность домашнего интернета и Wi-Fi, ежемесячно каждый горожанин использует в среднем 24 гигабайта — вес десятка фильмов в разрешении для смартфона. Этот показатель растет из года в год. В первую очередь спрос увеличивается в спальных районах с плотной застройкой. Расширение инфраструктуры помогает снять нагрузку с существующих базовых станций и увеличить скорость интернета до 30%», — рассказал директор МегаФона в Нижегородской области Максим Бартыков.

Ускорение мобильного интернета ощутили жители Автозаводского, Советского, Нижегородского, Сормовского, Ленинского, Московского, Приокского районов в Нижнем Новгороде. Также в зону улучшений попали Арзамасский дендрарий, промышленные предприятия Дзержинска, район Святого озера в древнем Городце. Дополнительные работы проведены вблизи заводских предприятий, лечебных и образовательных учреждений, общественных мест Бора и других городов области.