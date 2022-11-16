Сквер им. Ленинского Комсомола на ул.Планетной благоустроили в Нижнем Новгороде

В сквере им. Ленинского Комсомола на ул. Планетной в Сормовском районе завершено комплексное благоустройство. Работы велись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», реализуемого в Нижегородской области. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.

Сквер на ул. Планетной считается центральным местом в поселке Народный. Площадь зоны отдыха составляет 18 817 кв. м. При проектировании и в ходе работ стояла задача сделать территорию многофункциональной, адаптированной и интересной для всех категорий населения.

«Были выполнены работы по устройству пешеходных дорожек, двух велодорожек, одна проходит по периметру, вторая - внутри сквера для маленьких детей. Было высажено 900 саженцев, построены две детские и одна спортивная площадки, установлены перголы с качелями и 87 новых опор наружного освещения. Постарались учесть пожелания наших сормовичей, надеюсь, им понравится проводить здесь время», - пояснил и.о. главы администрации Сормовского района Алексей Рыболовлев.

Кроме того, как пояснили в районной администрации, в сквере на ул. Планетной часто проходят уличные праздники, и место для традиционной Новогодней ели в новой зоне отдыха также предусмотрено. Спортивная зона расположена дальше от детской для того, чтобы посетители с комфортом отдыхали, не мешая друг другу.

Сормовичи делятся впечатлениями от прогулок в обновлённом месте. «Я живу здесь уже очень давно, полвека. В 50-е годы жители сами строили свои дома, которые считаются «народной стройкой». Даже не думали, что у нас может быть такой сквер. Здесь и отдельная площадка для маленьких детей, и для более взрослых, а ещё у нас тренажеры. А ещё отдельная радость – это освещение», - рассказала жительница пос. Народный Галина Носикова.

«Хочу выразить благодарность всем создателям этого сквера, мы уже все здесь гуляем. Дети, конечно же, на качелях, а бабушки – по дорожкам гуляют или на лавочках отдыхают»,- добавила Ираида Ведеева.

Сквер на ул. Планетной стал четвертым и последним общественным пространством, благоустроенным в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в этом году.

Как ранее заявил глава города Юрий Шалабаев, 28 общественных пространств благоустроят в Нижнем Новгороде по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. По его словам, почти 100 тысяч жителей проголосовало за объекты для благоустройства.