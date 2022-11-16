Движение по набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде будет временно ограничено 17 ноября ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по набережной Гребного канала будет ограничено 17 ноября 2022 года. Об этом сообщается пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

По данным ведомства, движение будет приостановлено с 13.00 до 17.30 17 ноября на двух участках: от Казанского съезда до набережной Гребного Канала и от улицы Красная Слобода до улицы Лысогорская.

Кроме того, на сайте администрации города в постановлении от 15 ноября 2022 года сказано, что временные ограничения движения связаны с проведением митинга.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – отметили в департаменте.