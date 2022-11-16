Скоростной поезд «Ласточка – Премиум» будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом с 11 декабря Фото: Иван ВИСЛОВ

Скоростные поезда «Ласточка – Премиум» начнут курсировать по маршруту Нижний Новгород– Киров вместо обычных с 11 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте «РЖД».

У поездов «Ласточка – Премиум» есть три класса обслуживания: базовый, эконом и комфорт. В салоне поезда представлено все для удобного путешествия: кресла с откидывающимися спинками, розетки у каждого сидения, кулеры с водой. Кроме того, количество мест для пассажиров с животными увеличено до 15, а санитарных комнат – до 5.

Также вагоны адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. Предусмотрены подъемники и места с креплением для инвалидных колясок.

Расписание скоростных поездов Нижний Новгород – Киров остается прежним. Цена на поездку в базовом классе составляет, как и ранее, 999 рублей. Проезд в экономическом классе обойдется в 1049 рублей, в классе «комфорт» – 1099 рублей.