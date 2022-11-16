Евгению Люлину подарили осколок мины с СВО. Фото: тг-канал Евгения Люлина

Председателю Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину подарили осколок мины со специальной военной операции. Презент чиновнику преподнес участник боевых действий, который пришел к нему на прием. Об этом Люлин написал в своем телеграм-канале.

- На моем рабочем столе появился необычный «сувенир». Осколок мины калибра 240 мм. Рваный, оплавленный кусок металла. Его подарил мне Александр Калентьев, участник спецоперации на Украине, - написал председатель регионального парламента.

По его словам, Калентьев по профессии педагог, но с мая по июль находился добровольцем в зоне СВО на линии боевого соприкосновения в Донецкой области. На прошлой неделе молодой человек звонил на открытую линию и задавал вопрос о льготах для добровольцев, и теперь встретился с Евгением Люлиным лично. Председатель ЗСНО пообещал помочь ему вернуться в педагогику.

- Потребность в воспитании патриотов своим личным примером велика как никогда, - заключил Евгений Люлин.