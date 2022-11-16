Иван Носков: «Активное вовлечение жителей играет важную роль в изменении городской среды»

Администрация Дзержинска разработала четкий порядок оказания содействия в выявлении правонарушений, таких как нанесение граффити на фасады зданий, несанкционированное размещение отходов производства и потребления на территории лесов или жилой застройки и порча элементов благоустройства на общественных пространствах. Соответствующее постановление администрации города Дзержинска вступило в силу на этой неделе.

«Мы стараемся создавать в Дзержинске по-настоящему комфортную городскую среду. Важно ее сохранить для будущих поколений. У наших родителей, бабушек и дедушек считалось зазорным не только самим совершать правонарушения, но и проходить мимо мелкого хулиганства. Радует, что дзержинцы стали активнее сообщать о правонарушениях и самостоятельно пресекать их. Это подтверждают, например, неоднократные обращения по поводу несанкционированного сброса мусора или испорченных надписями фасадов. Теперь тем, кто стал свидетелем таких безобразий, будет легче содействовать правоохранительным органам, чтобы преступления не оставались безнаказанными. Именно такое активное вовлечение жителей играет важную роль в изменении городской среды», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Оказание содействия администрации города и правоохранительным органам в выявлении лиц, совершивших правонарушения, осуществляется в заявительном порядке с приложением видеозаписи или фотоснимка, на которых зафиксирован момент совершения правонарушения, видны личности, его совершающие, или номера транспортных средств.

Кроме того, по поручению главы города Дзержинска активные жители, которые окажут правоохранительным органам действительное содействие в раскрытии правонарушения, будут поощрены ценным подарком в форме денежной выплаты и благодарственными письмами администрации города Дзержинска.

Заявление о совершении правонарушения необходимо подавать:

- лично заявителем в администрацию города Дзержинска (г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д. 1, кабинет № 11 с 9.00 до 18.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00 в пятницу, перерыв на обед с 13.00 до 13.48);

- по электронной почте на адрес official@adm.dzr.nnov.ru. Поступившие материалы рассматриваются с проведением в установленном порядке выездной проверки по факту сообщения о правонарушении.