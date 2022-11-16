Глеб Никитин ответит на вопросы нижегородцев в прямом эфире 23 ноября Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Глеб Никитин ответит на вопросы жителей Нижегородской области в прямом эфире 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общение с главой региона будет организовано по нескольким ресурсам.

– Прямая линия начнется в 14.00 в прямом эфире телекомпаний «Нижний Новгород 24», ННТВ, «Волга», «Волга 24», на платформе «Смотрим.ру», а также в эфире «Радио России Нижний Новгород» на частоте 93,9, – уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Вопросы губернатору можно оставить с 10.00 до 19.00 ежедневно по телефонам горячей линии: 8 (831)-233-01-00, 8 (800)-775-22-21 и через сайт правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что в 2021 году благодаря прямой линии было принято более 6 000 сообщений.

– На все вопросы в рамках эфира ответить не сможем, но каждое обращение обязательно возьмем в работу и ответы доведем, – добавил губернатор.

КОНКРЕТНО:

Направить вопрос через сайт правительства Нижегородской области можно следующим образом:

1. Зайти в раздел официального сайта правительства по адресу: https://letter.government-nnov.ru/hl;

2. Заполнить форму, указав контактные данные и оставив текст обращения к губернатору;

3. После заполнения формы нажать кнопку «Отправить обращение».