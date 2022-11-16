В Нижегородской области по факту опрокидывания автобуса с рабочими возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием автобуса, которое произошло в Нижегородской области вечером 15 ноября. По информации из регионального ГУ МВД, водитель ПАЗа неверно выбрал скорость, в результате не справился с управлением отправил транспортное средство. Пострадали 11 из 19 пассажиров, находившихся в салоне.

- Водитель автобуса находился в трезвом состоянии. На месте происшествия была организована работа полицейских, спасательных служб и медиков, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Виновнику ДТП может грозить до двух лет тюрьмы по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, авария произошла на трассе регионального значения Р-72 около деревни Туртапки. Автобус вез рабочих по маршруту «Перевоз – Мухтолово». Двоих пострадавших пришлось перевезти в нижегородскую больницу имени Семашко, остальные проходят лечение в больнице Арзамаса.