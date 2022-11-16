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НовостиОбщество16 ноября 2022 7:52

Масштабные граффити к 801-летию Нижнего Новгорода появились на метромосту

Изображения показывают основные исторические события города
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Масштабные граффити к 801-летию Нижнего Новгорода появились на метромосту ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Масштабные граффити к 801-летию Нижнего Новгорода появились на метромосту ФОТО: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Художники закончили работу над масштабными граффити на метромосту в честь 801-летия Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Над символичными граффити трудилась команда нижегородских художников. Профессионалы изобразили в своей работе основные исторические события города.

Теперь на центральной опоре метромоста можно увидеть Минина и Пожарского во время народного ополчения 1612 года, а также Нижегородский кремль. Справа изображены жители города, которые работали на заводе в годы Великой Отечественной войны. А слева – современный Нижний Новгород, вид на Стрелку и стадион.

Напомним, граффити представил известный в нашем городе уличный художник Lexsus One, среди работ которого 32-метровая «Колибри» в Верхних Печерах, портреты Максима Горького и Евгения Евстигнеева, сова на фасаде одноименного отеля и многие другие.